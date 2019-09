Sneek – Zondag 22 september vanaf 19:00 uur is er weer een Taizé viering in het Oosterkoor van de Martinikerk. Van 8 t/m 15 sept. zijn 12 Sneekers naar Taizé geweest. Na de viering willen zij graag iedereen laten zien wat je in Taizé doet en wat het zo bijzonder maakt. Het mooie aan Taizé is dat iedereen daar welkom is en het totaal niet uitmaakt of je protestant of katholiek of welke vorm van religie je ook aanhangt. Niemand heeft ongelijk en een ieder respecteert zijn/haar mening. Iedereen is daarom ook van harte welkom!