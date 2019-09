Ruim 600 kinderen sprongen vandaag de Springkussen Elfstedentocht

Evangelie Gemeente De Deur Sneek organiseert op zaterdag 21 september een speciale kerkdienst, met medewerking van evangelist Edwin Jonkhout. Edwin Jonkhout preekt al jaren het evangelie in landen over de hele wereld en ziet vele wonderen door zijn bediening heen. Tijdens deze dienst wordt speciaal gebeden voor mensen met lichamelijke of geestelijke ziektes. U bent van harte welkom, zaterdag 21 september om 19.30u. Adres: Wijkgebouw ‘De Zwetser’, Hugo de Grootstraat 2, Sneek. Evangelie Gemeente De Deur is een jonge gemeente, die gelooft dat God om ieder mens geeft en betrokken wil raken in onze levens. Wekelijks hebben wij op zondag diensten in Wijkgebouw ‘De Zwetser’, om 11.00u & 18.00u. Kijk voor meer info op www.dedeursneek.nl.