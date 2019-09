Oud-burgemeester Johanneke Liemburg geeft lezing in Senior Café Bibliotheek Sneek

Sneek – Woensdag 2 oktober om 10.15 uur geeft Johanneke Liemburg, oud-burgemeester van Litenseradiel, een lezing genaamd ‘Spiegels van een tijd’ in het Senior Café.

Deze lezing wordt gegeven in het kader van de Maand van de Geschiedenis, dat als thema hij/zij heeft. Liemburg publiceerde in 2010 een biografie over Fedde Schurer, die zich vooral heeft ingezet voor de emancipatie van de Friese taal. Na Liemburgs pensioen als burgemeester is zij begonnen aan een biografie over de in Lollum geboren Geertje Lycklama à Nijeholt, die veel heeft betekend voor de emancipatie van vrouwen. Het bestuderen van een mensenleven, zoals Liemburg dat in haar biografieën doet, geeft veel informatie over het tijdsbeeld waarin zij leefden.

De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Samen met honderden culturele, literaire en mediaorganisaties brengen we geschiedenis onder de aandacht. In oktober 2019 staat het thema Zij/Hij centraal. In tijden van #MeToo, #HeForShe en de eerste moslima’s in het Amerikaanse Congres kijkt de Maand terug: hoe zijn genderverschillen historisch gevormd?

55-plussers kunnen iedere woensdagochtend van 10.15 uur tot 12.00 uur in het leescafé van de Bibliotheek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen. De toegangsprijs is € 1,- inclusief koffie of thee.

Elke eerste woensdag van de maand wordt speciaal voor deze leeftijdsgroep een activiteit georganiseerd. Dit zal vaak een spreker zijn die iets komt vertellen over zeer uiteenlopende onderwerpen.

Het Seniorcafé is een activiteit die aangeboden wordt in het Giest Mei? programma.

Giest Mei? – Ga je mee is gewoon wat het lijkt te zijn: een oproep om samen naar het theater, naar het museum of naar de Bibliotheek te gaan. Het is voor 55-plussers die alleen thuis zitten, alleen een ronde maken door het museum of die één kaartje kopen voor een voorstelling. Giest mei? is een leuke manier om andere mensen te ontmoeten en samen van cultuur te genieten!