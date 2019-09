Zeldzame Toverchampignon in het Rasterhoffpark van Sneek

Sneek- Als een duveltje uit een doosje, geheimzinnig bijna, komt de zeer zeldzame Toverchampignon tevoorschijn. Ype van der Werf kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij de Toverchampignon zag in het Rasterhoffpark. Hij is er nog helemaal hyper van. “Als je dat mee maakt giert de adrenaline door je lijf want het verraste mij ook hoe sterk zo’n champignon is. Hij duwde met gemak de zware grond omhoog, om met zijn kop boven de grond te komen. De roodbruine hoeden zijn 15 tot 20 cm in doorsnee. Omdat de ontwikkeling van de Toverchampignon vaak al onder de grond plaatsvindt komen de hoeden ook met grond bedekt tevoorschijn.”

“De Toverchampignons hebben kenmerken waaraan ze hun naam ontlenen, bij beschadiging of doorsnijden verkleurt het witte vlees direct naar gifgeel. Na enkele minuten wordt de kleur purperbruin of wijnrood. Het heeft dus wel wat weg van het effect van een toverbal die in je mond van kleur verandert. In Friesland zijn de laatste jaren maar enkele meldingen van de Toverchampignons geweest”, laat Ype van der Werf weten.

Foto’s Ype van der Werf