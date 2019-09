Is Maha het nieuwe Sneeker topmodel?

Sneek – Het televisieprogramma Hollands Next Top Model is weer begonnen. En dit jaar doet er ook twee Friese meiden mee. Maha Eljak (19) uit Sneek en Silke Otten (22) uit Rottum. Worden zij de opvolgers van Doutzen Kroes of Akke Marije Marinus?

In De middei fan Fryslân waren de modellen te gast en vertelden ze uitgebreid over de ervaringen in het modellenhuis van Hollands Next Top Model.

Silke hoorde als eerste dat ze bij de laatst 20 kandidaten zat. “Er was een grote castingdag en dan is het met honderd man wachten. En ik had het geluk dat ik als eerste hoorde dat ik bij de laatste twintig aan mocht sluiten, dus dat was wel supervet!”

Primeur

Wat het extra bijzonder maakt voor Maha, is dat zij het eerste model ooit is in Hollands Next Top Model die een hoofddoek draagt. “Ik vind het ook supertof. Er zijn zoveel moslimmeiden die ook gewoon heel blij zijn dat ze nu gerepresenteerd worden. Die reacties zijn ook supertof”, vertelt Maha. Maar ze ziet zichzelf niet als een rolmodel. Silke moet daar wel om lachen: “Ik denk dat daar die Friese nuchterheid ook wel weer is.”

Zwaarder dan gedacht

Alle afleveringen zijn al opgenomen, maar de vrouwen mogen nog niets zeggen over de afloop. “Maar dat wil je ook niet weten toch, want dat haalt de spanning er ook weer af”, vindt Silke. Beide dames vonden de opnameperiode wel zwaarder dan verwacht. Ook omdat ze geen telefoon bij zich mochten hebben om contact te houden met vrienden en familie.

Wat het de meiden tot nu toe heeft gebracht? “Ik denk sowieso toffe vrienden”, vindt Maha. Silke vult dat aan: “Je maakt echt iets mee samen, wat je alleen met elkaar kunt bespreken. Je eigen omgeving weet niet hoe het is geweest. En je komt jezelf ook tegen.” Maha heeft vooral ook veel over zichzelf geleerd. “Je leert meer over jezelf, ik heb nog nooit zoveel zitten nadenken.”

Bron: https://www.omropfryslan.nl

Foto: Omrop Fryslân, Marjelle Boorsma