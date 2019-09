Rustig weertje

Sneek-Ondanks dat er een hogedrukgebied in de buurt ligt, houden we nog steeds last van wolkenvelden vanaf de Noordzee. Hier kan zelf af en toe wat gespetter uitvallen, tussendoor schijnt de zon. Er staat deze donderdag niet veel wind en ondanks dat de temperatuurmeter 17 graden als maximum aangeeft, voelt het zachter aan.

Komende avond en nacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minimumtemperatuur 6 graden.

Morgen eerst nog wolkenvelden, het zonnetje komt meer en meer tevoorschijn. Met een 18 graden is het al wat warmer en dat zet zich door dit weekend. Met een zuidoostelijke wind op zaterdag en zondag, komt de temperatuur boven de 20 graden uit. Op zaterdag hebben we veel zon, op zondag neemt in de middag de bewolking toe. Later op de dag, ik denk pas in de avond, volgt buiige regen.

Vanaf volgende week geregeld nattigheid en daalt de temperatuur weer.

Dirk van der Meer