Movacolor aan het Werkfestival Sneek: ‘Wij komen graag in contact met ambitieuze, potentiële werknemers’

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Movacolor uit Sneek, ontwikkelaar en producent van kwalitatief hoogwaardige doseersystemen voor de kunststofverwerkende industrie, doet ook mee aan het Werkfestival. “Wij stellen ons bedrijf deze dag open om ons te presenteren aan potentiële deelnemers, leveranciers en collega bedrijven uit de directe omgeving, om zo ons netwerk vergroten. Ook geeft dit festival ons de unieke mogelijkheid om onze producten te presenteren, daarom vinden wij dit Sneker initiatief erg belangrijk!”

De afgelopen jaren is het bedrijf op de Hemmen flink gegroeid en daarmee ook het personeelsbestand. “We hebben een jong team en er kunnen nog altijd medewerkers bij. We hebben continu nieuwe mensen nodig. Graag komen wij deze dag onder andere in contact met ambitieuze potentiële medewerkers op het gebied assemblage, sales support en engineering.”

“Werksfeer en innovatie staan bij ons hoog aan het vaandel. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en wij willen jou inspireren om jezelf en het bedrijf verder te ontwikkelen.”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.