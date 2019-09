Spetterend jubileumfeest speeltuin ‘Boartersnocht’ Scharnegoutum

Scharnegoutum-Het is zaterdag 21 september a.s. op de kop af 40 jaar geleden dat speeltuinvereniging “Boartersnocht” in Scharnegoutum werd opgericht. De oprichting vond plaats bij notaris Mensen in Sneek, door de heren Klaas Duursma en Sijtze IJsselstein. Deze twee mannen hebben ervoor gezorgd dat er een mooie, grote speelruimte werd aangelegd aan de Prof. B. Fridsmastrjitte, destijds nog in het hart van Scharnegoutum. Jarenlang heeft de ‘grote’ speeltuin er zo uit gezien, zoals deze was aangelegd, met een (hele) hoge glijbaan, een draaimolen met 6 zitplaatsen, houten huisjes op palen met een loopbrug ertussen en verschillende wipwapjes en schommels.

De Scharnegoutumer kinderen maakten flink gebruik van de speeltuin, maar ook ‘oudere’ jeugd hing er ’s avonds wel meer dan eens rond, af en toe ook met vernielingen tot gevolg. Daarom werd de speeltuin in 2002 flink onder handen genomen. Ook voldeed een aantal speelattributen niet meer aan de nieuwste veiligheidseisen, zo gaat dat in de tijd. Met een hoop vrijwilligers en heel wat bussen verf werd de speeltuin weer keurig opgelapt.

In 2009 werd de speeltuin echt rigoureus aangepakt; onder inspirerende leiding van toenmalig voorzitter Anne Beukens werden alle oude toestellen vervangen en een totaal nieuw plan ontworpen voor de speeltuin, zoals deze er nu ook bij ligt. Dit is werkelijk een hele operatie geweest met een (voor vrijwilligersbegrippen) enorm budget, maar ook dankzij de inzet van lokale ondernemers, mocht het resultaat er dan ook wezen: een speeltuin die klaar is voor nu en de verre toekomst!

Behalve het af en toe updaten van speeltoestellen, het onderhoud en het overleg met de gemeente, organiseert het bestuur ook van alles. De jaarlijkse wandeltocht is al vele jaren een traditie en sinds enkele jaren wordt ook het seizoen eind maart met een startfeest geopend. En dan komende zaterdag dus ook nog een JUBILEUMFEEST dat groots uitpakt met clown Funny, schmink, spelletjes (o.a. uit de NUSO-bus), muziek, een springkussen en de kleinsten kunnen op de foto met Tommy de Leeuw. Alle kinderen mogen natuurlijk verkleed komen!

Het speeltuinbestuur verandert regelmatig van samenstelling, maar wat nooit verandert, is de grote lijst met vrijwilligers/ouders die ieder een of twee weken in het seizoen de speeltuin openen en sluiten en de speeltuin netjes houden. Het is dankzij de inzet van deze vrijwilligers dat de speeltuin zo goed onderhouden wordt en er na al die jaren nog prachtig uit ziet. Dit maakt de speeltuin een speelplaats voor en door het dorp en we hopen dat de kinderen van Scharnegoutum nog heel veel jaren boartersnocht mogen beleven in onze speeltuin.

Komende zaterdag eerst een spetterend feest, zo het nu staat met prachtig weer, wat deze 40 jaar een passend jubileum zou geven!