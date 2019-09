Mooiste Zomertuin 2019 aan de Dr.Obe Postmastraat 23 te Sneek

Sneek- Ook dit jaar zijn weer alle tuinen van Sneek en de omliggende dorpen door de tuinkeurders van Groei en Bloei bekeken en indien de moeite waard gekeurd. De tuinen moeten zonder hulpmiddelen zoals trapje of kruk goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De keuring vond dit jaar plaats in de maand Juli. Een maand die evenals vorig jaar zich kenmerkte door warmte en droogte wat meestal geen goed effect heeft op de tuinen. Toch waren de tuinen dit jaar over het algemeen net wat mooier dan vorig jaar doordat er dit jaar toch iets meer regen is gevallen dan in 2018.

Sneek en de omliggende dorpen zijn door Groei en Bloei verdeeld in 15 “wijken”. In elke wijk verdelen we drie prijzen. De 15 eerste prijs winnende tuinen worden vervolgens door een aantal keurders nogmaals gekeurd en uit die keuring rolt de Stadsprijs. Dit is de prijs voor de mooiste particuliere zomertuin tuin van Sneek.

Omdat er slechts 1 maal gekeurd wordt is er altijd sprake van de voorkeuren van de tuinkeurders. De ene tuinkeurder houdt bijvoorbeeld van netjes aangeharkte perkjes met veel bloemen terwijl de andere keurder houdt van weelderig groeiende en bloeiende tuinen. De keurders gaan in paren op pad en krijgen elk jaar een andere wijk. Uiteraard keuren zij nooit de wijk waarin zij zelf wonen. En omdat de tuinkeurders ook tuinliefhebbers zijn kan het voorkomen dat een tuinkeurder zelf ook een prijs wint.

De stadsprijs is dit jaar gewonnen door fam. Wagenaar aan de Dr.Obe Postmastraat 23 te Sneek. In deze moderne weelderig bloeiende tuin vinden we grote groepen vaste planten die uitbundig bloeien. Deze vaste planten aangevuld met strakke stambomen geven de woning een prachtig verzorgd aanzicht in de straat.

Veel prijswinnaars waren afgelopen dinsdag avond naar het restaurant van Frittemahof gekomen waar ze namens Groei en Bloei afdeling Sneek allemaal een oorkonde ontvingen uiteraard samen met een mooie plant voor in hun tuin . Helaas waren er ook prijswinnaars die niet op zijn komen dagen . Woningstichting Accolade was ook aanwezig in Frittemahof om de prijzen uit te reiken voor hun huurders met de mooiste zomertuinen.

Nieuw was dit jaar de aandacht voor Stichting Steenbreek. Een landelijk initiatief waar de Gemeente Sudwest Fryslan zich dit jaar bij aansloot. Groei en Bloei Sneek is hierbij een partner om er samen voor te zorgen dat de “versteende”tuinen eventueel met hulp van de gemeente gaan “vergroenen”. Namens de gemeente was wethouder Erik Faber aanwezig om de prijzen uit te rijken voor de mooiste tuinmetamorfose (van steen naar groen) en de mooiste aangelegde geveltuinen (tegel en uit en plant er in ). Meer informatie over Stichting steenbreek kunt u vinden op internet of op de site van Gemeente Sudwest Fryslan.

Na deze avond waar de mooiste tuinen van Sneek werden beloond houden de tuinkeurders een aantal maanden rust om vervolgens in 2020 weer op pad te gaan om dan de mooiste zomertuinen van Sneek en omliggende dorpen weer opnieuw te gaan bepalen.

Een volledige lijst met winnaars kunt u opvragen. Deze wordt u dan via e-mail toegestuurd.

E-mail adres: groei.sneek@ziggo.nl

Foto: Cees Hollander