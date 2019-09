Hoofdprijzen Steenbreek voor bewoners uit Workum en Bolsward

Sneek- De eigenaren van de mooiste geveltuinen en de meest vergroende voortuinen in Súdwest-Fryslân zijn dinsdagavond door wethouder Erik Faber in het zonnetje gezet. Hij deed dit op de jaarlijkse tuinkeuringsavond van Groei en Bloei, te midden van ruim honderd aanwezigen. Een jury – bestaande uit vertegenwoordigers van Groei en Bloei en de gemeente – beoordeelde tientallen inzendingen.

De eerste prijs voor de mooiste geveltuin ging naar de actieve bewoners van de Begine uit Workum. Zij legden eerder al bij de fontein een prachtige bijentuin aan die zij ook onderhouden. Door de aanleg van meerdere geveltuinen kreeg de straat nog meer sfeer. De samenwerking met de buurt is een voorbeeld voor de rest van de stad en de gemeente.

De tweede prijs was er voor Lenie Fekkes uit de Verlengde Hoofdstraat in Koudum, familie Van Althuis uit de Schoolstraat in Arum kreeg de derde prijs.

In de categorie meest vergroende voortuin was de hoofdprijs voor familie De Vries van de Stoombootkade in Bolsward. “Van een steeg naar een groene parel in de Bolswarder binnenstad”, oordeelt de jury. “Mensen staan niet voor niets stil om even een blik te werpen op deze liefhebberstuin. In elk hoekje is wat te beleven met het afwisselende sortiment. Sterk is het toepassen van groenten en kleinfruit gecombineerd met sierplanten. De passie voor tuinieren straalt er vanaf.”

Fokelien Looijenga en Sandor Walinga aan de Hid Herostraat, ook in Bolsward, gingen er met de tweede prijs vandoor, gevolgd door Sytse Koopmans aan de Molenkrite uit Sneek.