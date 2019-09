Beantsje fan it jier 2019

Koudum- In de Koudumer feestweek is op vrijdag 13 september 2019 tijdens het matinee het 30e ‘Beantsje fan it jier’ bekendgemaakt. De commissie, welke bestaat uit Koudumer “âld beantsjes” koos met volle overtuiging voor een dorpsgenoot die zich op allerlei fronten inzet voor de Koudumer gemeenschap: Joeke de Lange!

In het overvolle gemeenschapscentrum De Klink hield voorzitter van Dorpsbelangen Koudum, Bas Oosterbaan, het publiek niet lang in spanning. Joeke stond verdekt opgesteld in de grote zaal omdat hij met een list naar het dorpshuis was gelokt. Hij was in de veronderstelling dat zijn broer de prijs zou krijgen. Hij was verrast en ontroerd dat de prijs aan hem gegund was. Zijn vader was ooit het eerste Beantsje fan it jier!

Joeke is al jaren op allerlei fronten actief voor verschillende verenigingen in Koudum. Voor Dorpsbelangen Koudum is hij bestuurslid geweest en doet hij al jarenlang het onderhoud van de bewegwijzeringsborden in het dorp. Bij voetbalvereniging Oeverzwaluwen is Joeke leider en trainer geweest en voor De Klink doet Joeke onder andere het onderhoud van de houten vloer in de grote zaal.

Een aantal jaren geleden werd jaarlijks de Beantsjedei georganiseerd. De organisatie van dit festijn kon altijd een beroep op hem doen als het ging om het meehelpen met het bereiden van het Beantsjemiel. Tijdens deze dag werd voor ruim 500 personen draadjesvlees, gekookte aardappelen en sperzieboontjes op het Frieslandplein in Koudum uitgeserveerd.

Deze mooie onderscheiding heeft Joeke meer dan verdiend! Joeke is een bescheiden stille kracht, die graag de handen uit de mouwen steekt. Hij houdt niet van vergaderen en op de voorgrond treden, maar dat laatste daar kwam Joeke deze keer niet onderuit!

Na de uitreiking van het speldje (ontworpen en gemaakt door Koudumer goudsmid Petra van der Beek), de Beantsjetaart, een bos bloemen en de oorkonde werd Joeke toegezongen door Ypie Semplonius, Anja Bergsma, Bas Oosterbaan en het aanwezige publiek. Zij brachten het speciale “Koudumer Beantsje Liet” ten gehore: Bean, bean fan it jier!

Op de foto van Rinskje Roosjen, links prijswinnaar Joeke de Lange en Bas Oosterbaan