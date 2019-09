Grote veiling op 4 oktober bij ONS Sneek

Sneek- Op vrijdag 4 oktober organiseert ONS Sneek in samenwerking met ‘Veiling op je club’ en ‘KIKA’ een grote veilingavond. De bekende voetbalcommentator Sierd de Vos, van wie sinds kort bekend is dat hij de nieuwe stem wordt van de populaire FIFA game, zal de avond feestelijk openen, waarna in de kantine meer dan 200 mooie items zullen worden geveild.

ONS Sneek voorzitter Klaas Uil: “De opbrengsten van de veiling zetten wij onder andere in ten behoeve van onder andere een opknapbeurt aan onze kleedkamers. Dat is een pracht doel. De Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) is dat zeker ook! Daarom gaat een deel van de opbrengst ook naar de Stichting KiKa. Zij werven fondsen voor onderzoek naar kinderkanker. Het doel is de genezingskans te vergroten. Een prachtig doel, wat wij als maatschappelijk betrokken club al bijna 10 jaar steunen met ons Jorn Feenstra Toernooi.”