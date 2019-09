Lions Club Sneek gaat afval ruimen in Zwettebos

Sneek- De Lions Club Sneek doet mee met de landelijke actie “World Clean Up Day “ van de plastic soup foundation ( www.worldcleanupday.nl ). In overleg met de gemeente Sudwest Fryslan, is gekozen om gezamenlijk zwerf afval te ruimen in het Zwettebos. De gemeente krijgt regelmatig meldingen dat mensen daar hinder hebben van de hoeveelheid afval die daar is achtergelaten. Grijpstokken om afval op te rapen worden door de gemeente beschikbaar gesteld. De start is op zaterdag 21 september om 10:00 uur en de bedoeling is om ongeveer 12:00 uur te stoppen met afval ruimen. Verzamelen nabij de ijsbaan in Sneek, Leeuwarderweg 91.

Aanmelden kan via www.worldcleanupday.nl of stuur een e-mail naar mark@sijbranda.nl