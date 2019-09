Historische mis in Greonterp

Greonterp- Zondagmorgen 15 september was er na 268 jaar weer een Mis in Greonterp. Ditmaal op de Terp by de Klokkentoren. De Openluchtmis had als thema en openingslied: ‘zomaar een dak, boven wat hoofden’ (Huub Oosterhuis). Voorgangers waren Pastoor Peter vd Weide en Pastor Lucas Foekema. Fanfare Blauwhuis speelde o.a. stukken van Thomas Doss, Ludwig van Beethoven en Jacob de Haan.

Ooit stond er een kerk in Greonterp, deze verloor in 1751 zijn functie. In 1822 werd de huidige klokkentoren gebouwd, met hierin de klok uit (1465).Deze wordt nog iedere dag ‘s middags 12 uur geluid, maar jl zondag voor het eerst sinds 1751 weer om een Heilige Mis aan te kondigen. Naast de ruim 100 aanwezigen schoven ook toevallig voorbij fietsende of wandelende belangstellenden aan.

Sietske Huitema sloot de viering af met ‘Septimber’: de drokke simmer sakket sa stadich by ús wei, en nimt dy lekkere waarmte mei.

Sicco Rypma