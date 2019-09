Sneker Solar Boat Racing Team slaagt in recordpoging IJsselmeer-oversteek

Sneek – De beide Solar Boat Racing teams, New Nexus Solar Racing Team en Sneker Solar Boat Racing Team, hebben vandaag de overtocht over het IJsselmeer gehaald en daarmee het eerste record gevestigd! De geregistreerde tijd is 82 minuten. Beide teams moesten van Enkhuizen naar Stavoren varen. Het Sneker Solar Boat Racing team kwam als eerste over de finish, echter was wie het eerst zou finishen bijzaak. Deze tocht met zonneboten is een mooi voorbeeld van de toepassing van duurzame energie.

Er stond toch nog een aardige tegenwind en er was meer golfslag dan verwacht. Het energieverbruik lag daardoor behoorlijk hoog waardoor beide teams op de laatste loodjes van hun accu hebben gevaren. Maar dat is precies de bedoeling van zo’n tocht: met een lege accu over de finish, want dan heb je er echt tot het laatste moment alles uit gehaald. DB-20 Solar Boat Racing team moest zelfs nog even alleen op de op dat moment beschikbare zonne-energie varen, waarbij het even niet meer mogelijk is om te vliegen. Hiermee kan de accu dan weer een beetje worden opgeladen. New Nexus Solar Racing Team ondervond wat extra weerstand door de vertraging op de motor die vermoedelijk aan vervanging toe is.

De teams genieten nu van hun prestatie en maken straks ook weer de overtocht terug. Dan hebben ze de wind in de rug, dus wie weet wordt het eigen record gelijk weer verbroken…