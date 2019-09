Jong en oud ontdekken de bouwwereld tijdens drukbezochte Friso Familie Festival

Sneek – Friso Bouwgroep is opzoek naar échte bouwers en organiseerde daarom op zaterdag 14 september het Friso Familie Festival. Ter gelegenheid was het terrein aan de Houkesloot omgetoverd tot Festivalterrein waar jong en oud, personeel, familieleden, werkzoekenden en geïnteresseerden het vak van een echte bouwer mochten proeven. Ook waren collega bouwbedrijven uitgenodigd voor een kijkje achter de schermen.

Het Familie Festival trok veel bezoekers. En voor al deze bezoekers was er bovendien genoeg te doen en te beleven. De bovenverdieping van het pand was volledig ingericht naar de toekomst van de bouw. Middels speciale 3D-brillen werd de virtuele wereld van de bouw tentoongesteld en printten de 3D-printers ondertussen kleinschalige bouwwerken. Ook konden de bezoekers een kijkje nemen in het heden en verleden van Friso Bouwgroep.



Buiten op het festivalterrein werden demonstraties gegeven en vonden tientallen activiteiten plaats voor jong en oud. Timmer- en bouwwerkje maken, vlot bouwen, bouwkraan besturen, sloepvaren en was er in de Timmerfabriek een “Houkesloot-Tour”.

Alles waar het in de bouw om draait, kwam op een speelse manier aan bod deze dag. Digitalisering, duurzaamheid en vakwerk. “De bouw is volop in ontwikkeling en de veelzijdigheid van dit vak vraagt om talenten. Niet alleen voor nu, maar ook in de toekomst. Juist door activiteiten aan te bieden voor jong en oud, hopen wij met name de jeugd te enthousiasmeren voor het vak.”