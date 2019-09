Zonnig weekend

Sneek – De bewolking met buitjes zijn naar het zuidoosten getrokken en kijken we momenteel naar een vrij blauwe lucht met het zonnetje daarbij. De rest van deze dag zien we dit weerbeeld terug. De wind waait uit het west tot noordwesten en is zwak tot matig, temperatuur 18 tot 20 graden als maximum.

Komende nacht verloopt helder en koelt het flink af, minimumtemperatuur 6 graden en is er boven de weilanden kans op een mistbank.

Morgen vrij zonnig en bij weinig wind voelt het aangenaam aan. De temperatuur 20 graden.

Zondag is het zelfs nog wat warmer, 20 tot 22 graden en is het zonnetje er eerst weer flink bij. In de middag vanuit het noordwesten meer bewolking en dat is de voorbode van koelere weer welke ons volgende week staat te wachten. Wind die dag zwak, af en toe matig uit het westen.

Maandag is het bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen. De wind waait uit het noordwesten en met een graadje of 18 is het koeler.

Dirk van der Meer