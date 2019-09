Master Sneek en Kids First organiseren ‘duurzame markt’

Sneek- Op donderdagmiddag 19 september tussen 13.00 uur en 16.00 uur organiseren Master Sneek en Kids First samen een Duurzame Markt. De markt is voor iedereen die graag een kijkje wil nemen op de school, de peuteropvang en buitenschoolse opvang.

De markt is geïnspireerd op doel 12 van de 17 werelddoelen: duurzame productie en consumptie. In het gezamenlijke pand aan de Jancko Douwamastraat 31 kunnen bezoekers onder meer kinderkleding en boeken ruilen maar ook kennismaken met nieuwe technologie in het kader van duurzaamheid. Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen een kijkje nemen in de school en in de ruimte voor de peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Op de Master Sneek beleven kinderen avontuurlijk en duurzaam onderwijs vanuit de visie: plezier in leren is een leven lang leren. Kids First biedt onder hetzelfde dak peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen opvang en onderwijs met als resultaat een soepele afstemming tussen opvang en onderwijs.