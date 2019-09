Oppenhuizen-Het oever- en kadenproject Oppenhuizen en Uitwellingerga is klaar! Daarom organiseert Wetterskip Fryslân vrijdag 20 september een feestelijk moment voor alle bewoners uit Oppenhuizen en Uitwellingerga om de oplevering én de samenwerking te vieren van het oever- en kadeproject. De oplevering vindt plaats op de kruisng Eastwei-Tsjerkebuorren-Afkelânsdyk nabij de brug over It Ges.

Officiële oplevering samen met leerlingen van groep 7 en 8 van It Harspit

Het project van Wetterskip Fryslân wordt dan officieel opgeleverd. Dat doet Jan van Weperen, bestuurder van het waterschap samen met leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool It Harspit Oppenhuizen! Alle bewoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga zijn van harte welkom bij de oplevering.

Oever- en kadenproject Top en Twel in het kort

Een aantal kaden in Oppenhuizen en Uitwellingerga voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen. Vorig jaar zomer startte aannemer Van der Meer in opdracht van Wetterskip met het verhogen daarvan in de twee dorpen. Delen van de kaden lagen op het terrein van enkele bewoners. Wetterskip ging met hen in gesprek en keek samen naar de beste oplossing. Na deze gesprekken kwam het ontwerp waarmee de aannemer aan de slag kon. Het werk is nu klaar: droge voeten in Top en Twel!

Het programma ziet er als volgt uit:

13.15 uur Waterspelletjes voor leerlingen van groep 7/8 van CBS It Harspit

Aankomst met koffie/thee/limonade en gebak. 14.00 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Geartsje de Vries. 14.05 uur Filmpje ‘Een kijkje bij het oever- en kadeproject’. 14.15 uur Terugblikken en vooruitkijken met: Jan van Weperen, dagelijks bestuurder Wetterskip Fryslân.

Jan van der Meer, van aannemer Van der Meer.

Bewoners waarmee Wetterskip heeft samengewerkt. 14.30 uur Officiële oplevering samen met leerlingen van CBS It Harspit. 14.40 uur Gezellig napraten met muziek, drinken en wat lekkers.

Waterspelletjes voor alle kinderen. 15.30 uur Einde programma

