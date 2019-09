Fraaie donderdag

Sneek-De weermodellen trekken naar 1 lijn wat betreft volgende week. Een hogedrukgebied komt nabij Groot-Brittannië te liggen en geeft vanaf maandag een noordwestelijke stroming. De warmte van komend weekend wordt dan verdreven en koele lucht stroomt binnen.

Terug naar gisteren, het was maar een natte bedoening, er viel bij mij maar liefst 7.3 mm in de regenmeter.

Vandaag is het andere koek, het zonnetje is erbij en de temperatuur boekt winst. Deze haalt vanmiddag de 20 graden, mogelijk een graadje hoger. Wel neemt de wind toe en staat er vanmiddag en vanavond een stevige bries uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig, vanavond mogelijk op het Sneekermeer af en toe krachtig.

Komende nacht trekt er een storing over met regen. Het koelt niet verder af dan een 15 graden.

Morgen misschien in de vroege ochtend nog een bui, verder klaart het langzaam maar zeker op en hebben we een vrij zonnige middag te pakken. Bij een noordwestelijke wind wordt het 19 graden.

Het weekend ziet er prima uit, zonnetje is er flink bij en de temperatuur mag er wezen, 19 tot 22 graden op zondag.

Dirk van der Meer