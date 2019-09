Vanuit het westen regen

Sneek- We hebben een dag voor de boeg met veel bewolking en vanuit het westen gaat het regenen, meest lichte regen. Ook de wind neemt toe, wordt matig tot krachtig, later op de dag neemt ze weer gas terug. Vanavond zien we vanuit het westen opklaringen binnenkomen. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan een 17 graden.

Komende nacht klaart het verder op, wind neemt flink af en is er kans op de vorming van mist. Minimumtemperatuur 12 graden, vrij zachte nacht voor de tijd van het jaar.

Morgen trekt de eventuele gevormde mist op en is er eerst bewolking. Vooral in de middag zien we het zonnetje en wordt het met een 20 graden een aangename dag wat de temperatuur betreft. Wind staat er wel uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig.

In de nacht naar vrijdag vallen er enkele buien, vrijdag zelf zo goed als droog met opklaringen. Wel is het die dag weer wat koeler met 18 graden en staat er een zwakke tot matige noordelijke wind.

Het weekend ziet er prima uit, zonnetje is er flink bij en de temperatuur mag er wezen, 19 tot 22 graden op zondag.

Voor volgende week is het op dit moment nog onzeker om te schrijven wat er precies aan weersverwachting uit de koker rolt, de weermodellen zijn het wat dat betreft niet echt met elkaar eens.

Dirk van der Meer