Leerlingen uit Sneek doen mee aan Biologiedagen Biodiversiteit

Sneek- Elk najaar organiseert Groen Doen samen met de Natuurbescherming organisaties de biologiedagen. Dit najaar staan ze volledig in het teken van biodiversiteit. Vanochtend hebben de kinderen uit Sneek in de zon en regen onderzoek gedaan naar de biodiversiteit en hard gewerkt om de natuur te onderhouden.

De eerste biologiedag biodiversiteit van Groen Doen in natuurgebied De Twigen bij Joure vandaag was ondanks de regen een succes. De biologiedagen draaien al vanaf de jaren ‘90’ in de regio. Deze worden elk jaar georganiseerd door de Natuur en Milieu Educatie netwerk Groen Doen. Dat doen we samen met Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Stichting de Twigen. Na de succesvolle pilots van vorig jaar draaien we nu het nieuwe programma: Biologiedagen biodiversiteit.

Bij de biologiedagen draaien we al jaren een succesvol programma. Die bestaat uit een rondleiding door een natuurgebied, natuuronderhoudswerkzaamheden en leerzame opdrachten. De biologiedagen worden in verschillende natuurgebieden georganiseerd voor groepen 7-8 van de basisschool. De rondleiding wordt gegeven door de boswachter en dan wordt de groep in tweeën gesplitst. De ene helft gaat met de boswachter mee om te helpen met natuuronderhoud, zoals takken zagen en slepen. De andere helft gaat tegelijkertijd onderzoek doen naar biodiversiteit.

Bij het onderzoek gaan de kinderen in groepjes van 3 of 4 een onderzoeksgebiedje uitkiezen binnen het natuurgebied. Aan de hand van verschillende spullen en een onderzoeksrapport gaan ze ontdekken wat er zoal leeft aan planten en dieren. In het rapport houd elk groepje bij welke dier- en plantensoorten ze hebben ontdekt en hoeveel. Later kunnen ze de rapporten van alle groepjes samen voegen tot één klassikaal biodiversiteit onderzoeksrapport.

Het verzamelde onderzoeksrapport kunnen ze na afloop opsturen naar Groen Doen. Deze word dan gedeeld met de natuurbeschermingsorganisatie die het gebied dat onderzoekt is beheerd, bij de groep die vandaar onderzoek doet in de Twigen is dat onderzoek voor stichting de Twigen. Zo helpen de kinderen allemaal mee aan een groot onderzoek naar hoe het ervoor staat met de biodiversiteit. Daarnaast helpen ze met het natuuronderhoud ook aan het bevorderen van die biodiversiteit.

NME-netwerk Groen Doen

Groen Doen is het netwerk voor Natuur- en Milieueducatie in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Groen Doen, een afdeling van het bezoekerscentrum Mar en Klif, organiseert voor basisscholen een breed aanbod van superleuke en speels-leerzame buitenactiviteiten, gastlessen, excursies en lesmaterialen op het gebied van natuur, duurzaamheid en techniek. Ruim 90 basisscholen in de regio zijn lid van Groen Doen en maken enthousiast gebruik van het gevarieerde aanbod om het onderwijs op hun school te verrijken met échte ervaringen en de kinderen te leren

om zorgvuldig met hun leefomgeving om te gaan. Groen Doen wordt bij dit werk ondersteund door de gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Kijk voor meer informatie ook eens op www.groendoen.net.