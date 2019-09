Twee-jarig jubileum Home-Start

Sneek- In Zuidwest én Zuidoost Friesland bestaat Home-Start 2 jaar. In dit korte tijdsbestek zijn beide locaties flink gegroeid. In het afgelopen jaar hebben de vrijwillige gezinsondersteuners samen zo’n 65 gezinnen ondersteund. Reden voor een feestje met de vrijwilligers.

De vrijwilligers kregen na koffie en taart een rondleiding op de kaasboerderij de Deelen in Tijnje. Vervolgens versierden zij vlaggetjes vanwege het 25-jarig jubileum van Home-Start in Nederland. Na een verdieping in baby’s in verschillende culturen hadden ze genoeg om over na te kletsen. Een geslaagde middag.

Bij Home-Start ondersteunen ervaren vrijwilligers wekelijks gezinnen met ten minste één kind t/m 6 jaar. Ze zetten hun persoonlijke vaardigheden en betrokkenheid in bij hun gezin. Ze luisteren, kunnen advies geven vanuit eigen ervaring als erom gevraagd wordt en ondernemen leuke dingen met de kinderen en ouders. Ze gaan bijvoorbeeld met het gezin naar de speeltuin, drinken een kopje thee of helpen bij praktische dingen als eten. Veel gezinnen bereiken Home-Start in samenwerking met onder andere gebiedsteams, consultatiebureaus en sociaal werkers binnen de gemeentes. Gezinnen mogen zichzelf ook aanmelden.