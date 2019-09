INGEZONDEN- Zal er ooit een wereld komen waarin iedereen kan leven in welvaart en vrijheid zoals wij die kennen? Een wereld met voor iedereen gelijke rechten en kansen. Een wereld zonder oorlog, bedreigingen en armoe. Een utopie zult u zeggen. Laat dat zo zijn, maar we mogen niet wegkijken en doen alsof armoede en verdeeldheid niet bestaat en zich alleen voordoet ver weg bij ons vandaan. Zeggen we maar niet al te vaak “daarin spelen we geen enkele rol van betekenis en we hebben geen invloed op het krijgen van een rechtvaardige wereld”. Willen we de problemen laten zoals ze zijn of gaan we ons inzetten voor de mensen die het ontbreekt aan de meest primaire levensbehoeften? Voor ons is er maar één optie, en dat is doen wat nodig is want de zorg voor een ander stop niet aan de grens. Mensen die niet de kans krijgen en de middelen hebben voor een beter bestaan zijn het meer dan waard om geholpen te worden.

Het nieuws laat ons bijna dagelijks horen dat het nog steeds nodig is dat diverse organisaties zich inzetten voor hulp aan noodlijdenden. Organisaties die vechten voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling. Zij zijn het die telkens maar weer die onmisbare rol op zich nemen en zich verdienstelijk maken over de hele wereld. Vergeet ook niet die enkeling die begaan is met het lot van de ander. Die zich anoniem inzet om die ander een perpectief te bieden.

De “Stichting Tabir” is opgericht vanuit het beginsel “hulp bieden aan mensen in nood”. Dat is één van de vele ‘stichtingen voor goede doelen’ zult u zeggen. Helemaal terecht, alleen met dit verschil dat de initiatiefnemers van de stichting hun geboorteland hebben moeten verlaten omwille van hun christen zijn. Zij voelen als geen ander wat het betekend als alle kansen op een beter bestaan je worden ontnomen. De omstandigheden waren daar op dat moment zo bedreigend dat ze genoodzaakt waren het land te verlaten en te vluchten naar Nederland.

In mei-juni van dit jaar zijn twee medewerkers van de stichting naar Pakistan afgereisd. Zij hebben met eigen ogen kunnen zien dat onze hulp broodnodig is. Waar wij als “Stichting Tabir” ons op dit moment voor gaan inzetten is dat wij kinderen een kans willen geven goed onderwijs te volgen. Onderwijs is van fundamenteel belang voor ieder kind. Daarvoor zijn we een project gestart met de naam:

“Mijn School, Mijn Toekomst”

Met een kleine bijdrage van € 1,00 per kind en per dag kunnen wij al zorgen voor de primaire benodigdheden. Denk daarbij aan onderwijspersoneel, leermiddelen en een eenvoudige ruimte voorzien van tafels en stoelen. Ons doel is om dat voor ongeveer 250 kinderen gedaan te krijgen. We starten in de plaats Peshawar, dat ligt in het noordwesten van Pakistan. Dat wij hen de mogelijkheid kunnen bieden om zichzelf te ontwikkelen met zicht op een beter bestaan.

Met vriendelijke groeten, bestuur Stichting Tabir