Morgen regen

Sneek- Actueel zien we het zonnetje schijnen, ook drijven er wolken over en verspreid over de provincie vallen enkele buitjes. Dit weerbeeld houden we de rest van de dag bij een temperatuur die rond de 18 graden komt te liggen. Veel wind staat er niet, zwak, vanmiddag af en toe matig en is eerst veranderlijk, later zuidwestelijk.

Komende nacht wolkenvelden, ook opklaringen en daalt de temperatuur naar een 9 graden.

Morgen neemt de bewolking van uit het westen toe en volgt regen. Het is meest lichte regen en later op de dag trekt de regen naar het oosten weg. Een buitje is dan nog mogelijk. De wind neemt wel toe, wordt matig tot (vrij) krachtig uit het zuidwesten, temperatuur 17 graden.

Donderdag wordt het wat warmer, de temperatuur stijgt naar een 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Het is een vrij zonnige dag en het blijft droog.

Vrijdag, zaterdag en zondag zijn droge en meest zonnige dagen, wind tussen zuidwest en noordwest, temperatuur 18 tot 20 graden.

Dirk van der Meer