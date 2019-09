Sneek- De Zonnebloem afdeling in Sneek is en blijft al meer dan 40 jaar een bloeiende organisatie die grote en kleine activiteiten organiseert voor mensen met een fysieke beperking. Zo hebben de enthousiaste vrijwilligers uit Sneek e.o. deze zomer voor een aantal deelnemers leuke uitstapjes georganiseerd met de aftrap op 13 juni. Die dag heeft een kleine groep deelnemers het Model Spoormuseum bezocht. Mede dankzij de sponsoring van de Lions Waterstad Sneek kon deze activiteit gerealiseerd worden.

‘Onze moeder heeft de afgelopen 10 jaar niet meer de mogelijkheid gehad bij ons langs te komen’, aldus de zoon van een Zonnebloem deelneemster. Mede door haar gezondheid en het niet meer kunnen autorijden was een bezoek aan haar zoon in het 3-hoog gelegen appartement in Amsterdam zonder lift geen optie meer. Na de verhuizing van haar zoon naar een nieuwbouw appartement met lift kon de Zonnebloem een grote wens in vervulling laten gaan. Op 30 juni kwam de aangepaste Zonnebloem auto voorrijden en kon de hele familie samenkomen in het nieuwe huis in Amsterdam.

Op 11 juli heeft een andere deelneemster genoten van een bezoek aan Madurodam. Samen met 2 vrijwilligers van de Zonnebloem hebben zij genoten van de rit naar Madurodam in de Zonnebloem auto en vervolgens van alle bezienswaardigheden in het park, waarbij de Sneeker Waterpoort natuurlijk niet ontbrak.

De laatste zomeractiviteit werd op uitnodiging van de Lions Waterstad Sneek een geweldig succes. Een grote groep deelnemers kreeg een geheel verzorgde middag aangeboden, waarbij zij onder het genot van een hapje en een drankje konden genieten van dit muzikale sluitstuk van de Sneekweek.

De Zonnebloem Sneek kijkt terug op een geweldige zomer.

Over de Zonnebloem

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al 70 jaar. We zetten alles op alles om mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom denken we altijd in oplossingen. Er kan zoveel meer dan je denkt.