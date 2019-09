Rustig weertje

Sneek- Met de buien viel het gisteren mee, vooral in de middag hadden we brede opklaringen en bij niet al teveel wind voelde het aangenaam aan. Dit weerbeeld zien we ook deze maandag terug, perioden met zon en de kans op een bui is erg klein vandaag. Wind meest uit een westelijke richting, zwak, af en toe matig. De temperatuur 18 graden.

Komende nacht vrij helder, kans op een mistbank, 8 graden als minimumtemperatuur.

Morgen iets meer bewolking, temperatuur 18 graden bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind.

Woensdag trekt er een regengebied over en neemt de wind stevig toe uit het zuidwesten. Een 17 graden als maximumtemperatuur.

Kijken we de dagen die volgen, dan komen we onder invloed van een hogedrukgebied, zien we geregeld de zon bij een temperatuur van 18 tot 20 graden, neerslag wordt er dan niet verwacht.

Dirk van der Meer