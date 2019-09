Galerie BAS10 in Sneek opent tentoonstelling ‘Home is where the Art isT’

Sneek – Op zaterdag 14 september 2019 opent galerie BAS10 in Sneek de tentoonstelling ‘Home is where the Art isT’. Te gast is beeldend kunstenaar Honoré Didden.

Home is where the Art isT

Thuis is een plek waar je samenkomt met je familie en je zielsverwanten. Een plek waar niet over je geoordeeld wordt, een plek van troost. In deze rusteloze tijd verbindt kunst mensen, zoals het spoor de steden met hun stations verbindt. Datgene wat zich aandient, kan door kunst nabij worden gebracht. Met kunst daal je af in je ziel, kom je thuis.

Via intuïtie durft Honoré Didden eclectisch te zoeken naar diep mededogen en nieuwe waarheid. Krabbelend met pen besluipt hij als een kraai het toneel van de demonen. Met fluwelen krijt verdrijft hij duivels uit de slaap. Hij toont vanbuiten wat er vanbinnen leeft. Hij herkent de kwetsuur van de gemankeerde mens en plaatst deze uit de anonimiteit op zijn papieren vellen op de begane grond van zijn hart en van zijn huis. De uitkomst is helende kunst, figuratief en herkenbaar maar in een vervreemdende context geplaatst.

Honoré Didden woont in Roermond en werkt in Tilburg. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en de Stadsacademie in Maastricht. De kunstenaar is op zijn plek, waar hij verblijft: Home is where the Art isT.

Locatie: Galerie BAS10, Suupmarkt 10, 8601 BD Sneek. Opening zaterdag 14 september 15 tot 18 uur. Toegang is gratis. Info: www.beeldendaktiefsneek.nl en www.honoredidden.com.