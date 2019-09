Joske Kluvers nieuw hoofd communicatie It Fryske Gea

Sneek- Per 7 oktober is Joske Kluvers benoemd als hoofd communicatie en lid van het managementteam bij It Fryske Gea, de natuurbeschermingsorganisatie in Fryslân. Ze neemt deze functie over van Theun Wiersma. Hij werd in maart lid van Provinciale Staten van Fryslân en draagt daarom een deel van zijn functie over.

Joske Kluvers woont al jaren in het Groningse Garnwerd, maar groeide op in Raerd. De Fries-om-útens kijkt uit naar de start bij It Fryske Gea: “De natoer en it lânskip fan Fryslân bliuwe altyd yn myn hert. It Fryske Gea lyket my, mei har belutsen leden, frijwilliggers en meiwurkers, in prachtige organisaasje om foar te wurkjen. Ik haw der in soad sin oan!” Joske Kluvers werkte eerder onder meer als bestuursadviseur voor de provincie Groningen en als persvoorlichter van het Martini Ziekenhuis.