Van Haersma Buma School gaat voor GOUD!

Hommerts/Jutrijp – Alle leerlingen van de Van Haersma Buma school (VHBS) te Jutrijp – Hommerts, hebben vandaag gewerkt aan een kunstwerk op het plein. Een grote tekening van de levensboom, gemaakt van natuurlijke materialen, waaraan ze letterlijk hun ‘gouden steentje’ hebben bijgedragen.

De eerste schoolweken op de VHBS staan in het teken van de gouden weken; er is in de groep en op school extra aandacht voor het vormen van een positief speel- leerklimaat. Beeldende vorming docent Jeanette Scheffer zorgde met haar kunstproject “Ik ga voor GOUD” voor een prachtige toevoeging aan de start van dit nieuwe schooljaar. In iedere groep werden prachtige kunstwerken gemaakt en schoolbreed een inspirerend pleinkunstwerk.

“De levensboom staat voor alles wat er in jou al aanwezig is aan talenten en kwaliteiten.

Met wortels stevig verankerd in de aarde en takken met knoppen vol goud, groeiend en bloeiend, vruchtdragend, delend. Handen van samenwerken, samenzijn, samen.”

“Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt; samenwerken, overleggen, keuzes maken, zorg voor elkaar, handen uit de mauwen en veel gezelligheid. Het is een resultaat om trots op te zijn!”