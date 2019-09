Start leesgroep geschiedenis in Sneek

Sneek – In Sneek start een leesgroep geschiedenis. Bij Boekhandel Van der Velde is op donderdagavond 19 september een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om over geschiedenis te lezen en in contact willen komen met andere lezers.

De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, samen met Boekhandel Van der Velde. Senia richt in heel Nederland leesgroepen op en brengt zo mensen die graag lezen en gelijke interesses hebben bij elkaar.

Leidraad voor de groepen is een gevarieerde lijst van boeken over geschiedenis die is opgesteld door historici. Senia leesclubs lezen 6 à 7 boeken per jaar en bespreken die aan de hand van leeswijzers met vragen die het gesprek structuur geven.

Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl.

Praktische informatie

Belangstellenden zijn welkom op 19 september om 19.00 uur in Boekhandel Van der Velde, aan de Kruizebroederstraat 36 in Sneek.

Graag aanmelden via e-mail wilhelmien.kalter@senia.nl.