Sneek – De temperatuur blijft tot volgende week dinsdag beneden normaal. Normaal is een 20 graden voor de tijd van het jaar, wij moeten het komende dagen doen met een temperatuur die niet verder stijgt dan een 17 a 18 graden.

Afgelopen nacht vielen er nog enkele buien, deze zijn naar het oosten vertrokken en met een beetje mazzel houden we het tot laat in de middag droog. Dan volgt weer een nieuwe lijn met buiige regen. Verder zien we eerst nog wat zon, de bewolking neemt wel verder toe. De wind waait uit het zuidwesten en neemt toe, matig tot (vrij) krachtig. De maximumtemperatuur 18 graden in de stad.

Komende avond en nacht eerst buiige regen, later in de nacht klaart het op, 9 graden als minimumtemperatuur. De wind neemt af.

Morgen draait de wind van west naar noord, zwak tot matig. Er vallen enkele buien, tussendoor zien we de zon. De temperatuur rond de 17 graden.

Zondag en maandag is de buienkans kleiner, met een beetje mazzel houden we het droog. De wind op zondag noordelijk, maandag draait ze naar zuidwest. Aan de temperatuur verandert nog niet veel, na dinsdag gaat ze richting de 20 graden.

Dirk van der Meer