Aantal leerlingen op Sneker Tienerschool in jaar tijd verdubbeld

Sneek – De zogenoemde Tienerschool in Sneek is in een jaar meer dan verdubbeld in het aantal leerlingen. Vorig jaar begon de nieuwe schoolvorm met 25 leerlingen, maar dit jaar zijn dat er al 55. Daarmee groeit de tienerschool boven verwachting goed. De school is een nieuwe vorm van onderwijs die specifiek op kinderen tussen de tien en veertien jaar oud is gericht.

Daarmee zit de school net tussen de basisschool en het middelbaar onderwijs in. De kinderen die op de school zitten, gaan iets eerder van de basisschool en gaan later naar het middelbaar onderwijs. Ze stromen pas in de derde klas in. Het doel daarvan is om de overgang minder groot te maken. Het succes is opmerkelijk want dit jaar is er nog een tweede tienerschool bijgekomen, maar dat zorgt dus niet voor minder groei.

“De andere school is van de christelijke koepel CVO en die pakken het gewoon heel anders aan. Die hebben een bestaand pakket aangekocht en zijn daar mee aan de slag gegaan. Wij zetten echt iets nieuws op.”

‘Broddeljaar’

En dat is nog niet zo makkelijk, zag het team van de school in het eerste jaar. Alles moest nog worden uitgevonden terwijl de eerste kinderen al op school liepen. Met elkaar gingen ze op zoek naar wat wel en niet werkte. “Het eerste jaar is een beetje een broddeljaar,” zei directeur Tinie Sterenbosch. “Sommige dingen gingen meteen goed en andere niet. Zo hebben we dit jaar wat meer structuur aangebracht in het lesprogramma, zonder daarbij het basisidee los te laten.”

Op de Tienerschool zit het ook inhoudelijk net tussen de basisschool en het middelbaar onderwijs in. Zo worden vakken aangeboden die echt in het middelbaar passen, zoals Frans. Maar dat gebeurt niet bij vakdocenten. De leerlingen zitten de hele dag bij dezelfde docent. Al heet dat bij de Tienerschool wel anders. Een docent is een coach. De leerlingen zitten dan ook niet in een klas, maar in een coachgroep.

Kleine groepen

Vorig jaar begonnen ze bij de Tienerschool met twee coachgroepen. Dit jaar zijn dat er drie en volgend jaar moeten het er vier zijn. Het leerlingenaantal waar ze dan op uit willen komen is 75. “En groter moet eerst ook niet. We willen de groepen bewust klein laten”, zei Sterenbosch.

Maar die groei betekent wel dat ze waarschijnlijk volgend jaar naar een nieuwe locatie moeten gaan zoeken. De huidige locatie aan de Simmerdyk wordt dan te klein.

Bron: https://www.omropfryslan.nl

Foto: Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga