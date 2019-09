Zon en buien

Sneek- Een periode met zonnig en droog weer zit er voorlopig niet in. We zitten in een onstabiele periode met geregeld een bui of regen, veroorzaakt door een hoog ten zuidwesten van Groot-Brittannië welke tot halverwege volgende week ons met dit onstabiele weer opzadelt.

Vandaag vallen er verspreid over de provincie enkele buien, tussendoor is er ruimte voor het zonnetje. Met een eerst nog stevige noordwest tot westenwind, wordt het niet veel warmer dan een 18 graden in de stad. Later op de dag neemt de wind gas terug.

Komende nacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af, een bui blijft mogelijk en koelt het af naar een 8 graden.

Morgen zien we vanuit het westen de bewolking dikker worden en volgt later op de dag een regengebied. Ik denk dat dit pas laat in de middag is voordat de nattigheid uit de lucht gaat vallen. De temperatuur 17 graden bij een toenemende zuidwestelijke wind, later op de dag staat er een krachtige, mogelijk even een harde wind op het Sneekermeer.

Zaterdag vallen er weer enkele buien, zondag houden we het met een beetje geluk die dag droog. Aan de temperatuur verandert niet veel, 17 graden bij een noordwestelijke wind.

Dirk van der Meer