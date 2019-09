Sneek- Er is ‘voor elk wat wils’ in de loods: bijvoorbeeld veel en vooral mooi houten speelgoed, kleine meubeltjes, stoelen in verschillende maten en vormen, gereedschap en ga zo maar door. Dus, welkom a.s. zaterdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur in de BVR-loods aan de Touwslagersstraat 24, industrieterrein De Hemmen.