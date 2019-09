Bewolkt en regen

Sneek- We hebben een bewolkte en regenachtige dag voor de boeg. De regen ligt nu voor de kust en trekt deze morgen Friesland binnen. Pas later op de dag wordt het weer droog en komen er vanuit het westen opklaringen binnen. De temperatuur blijft steken bij een 18 graden, wind zuidwestelijk en is meest matig.

Komende nacht vallen er enkele buien en neemt de wind flink toe. Op het Sneekermeer kan er een krachtige, mogelijk een harde westelijke wind komen te staan. Morgen vallen er enkele buien, ook zijn er opklaringen. Met 17 graden is het wel gedaan wat de temperatuur aangaat. De wind eerst nog stevig uit het west tot noordwest, later neemt ze gas terug. Over vrijdag, zaterdag en zondag kan ik kort zijn, buien, wat opklaringen en de temperatuur overdag 16 tot 18 graden. Op vrijdag weer veel wind.