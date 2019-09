Sneek-In een sloot tussen Sneek en IJlst zwemt dit zwanen-echtpaar met maar liefst 5 jongen. Er zijn 4 grijze en 1 wit jong. Het witte jong is herkenbaar aan zijn grijs-bruinige snavel, de ouders hebben een oranje-rode snavel. Het is bijzonder dat een zwanen echtpaar nog met 5 jongen die zo groot al zijn, nog bij elkaar zijn. Het is dan ook een prachtig gezicht als ze in een lange rij achter elkaar aan, door de sloot zwemmen.

Foto: Yvonne Dijkstra