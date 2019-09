Leerlingen Nordwin College Sneek krijgen workshop van Wout Zijlstra

Folsgare- In de veiligheidsweek krijgen de studenten van het MBO 1-2 van Nordwin College Sneek verschillende workshops waaronder de workshop van Wout Zijlstra. Verschillende groepen hebben geleerd hoe je het beste kan tillen en hebben dat ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen. Omrop Fryslan wilde daar ook meer van weten en kwam met een camera om alles vast te leggen. Heel spannend voor de studenten want ze moesten een oefening voordoen en er werden zelfs 2 studenten geïnterviewd! Daarnaast werd ook een docent gevraagd waarom dit georganiseerd werd en waarom dit onderwerp zo belangrijk is.

De studenten weten nu hoe ze moeten tillen als er bijvoorbeeld een schaap uit de sloot gehaald moet worden en weten nu dat goed tillen belangrijk is om later geen problemen te krijgen met hun lichaam.”

Er is dus ook gefilmd voor het programma Hjoed en dit wordt vanaf 17:00 elk uur uitgezonden!