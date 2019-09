Sneek- Afgelopen nacht vielen enkele korte plensbuitjes welke een aantal mm-ers opleverde. Bewolking overheerst vandaag, er kan vanmorgen nog een buitje vallen, vanmiddag droog en met een zuidwestelijke wind wordt het nog een 20 graden in de stad.

Komende nacht neemt de wind toe en later in de nacht gaat het regenen.

De zuidwestelijke wind is morgen eerst matig tot (vrij) krachtig, neemt later weer gas terug af. Er valt in de morgen regen, in de middag met een buiig karakter, later op de dag is nog een opklaring mogelijk. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan 18 graden.

De dagen die volgen zijn iets te koud voor de tijd van het jaar, de temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden terwijl 20 graden normaal is voor de tijd van het jaar. Donderdag, vrijdag, zaterdag en ook zondag vallen er buien of wat regen. De wind speelt ook af en toe een rol in sterkte, al met al een herfstig weertje.

Dirk van der Meer