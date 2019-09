Windmolen Top & Twel in revisie

Oppenhuizen- Vorige week is met groot materieel de bovenkant van de windmolen van Sijmen en Jellie Boschma af gehaald. In december 1998 is de molen in dienst genomen en heeft al die tijd een groot deel van Top & Twel van groene stroom voorzien. Nu, na dik 20 jaar werd het tijd voor een grondige revisie. De tandwielen kast, de draai as en generatoren zijn per op vrachtauto naar Denemarken gebracht voor inspectie en reparatie. Normaal komen er dan z.g. ruil onderdelen in de molen, maar voor deze molen waren die niet beschikbaar. De fabriek gaat de oude onderdelen opknappen of vervangen en worden daarna weer teruggeplaatst. Dit gaat ongeveer 6 weken duren. De wieken hoeven niet op transport, deze worden ter plaatse opgeknapt. Als alles weer in elkaar zit kan de molen weer 20 jaar mee. En heeft Top en Twel zijn “windwijzer” weer terug.

Bron: http://www.topentwelonline.nl