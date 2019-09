Tot aan je nek in de drek: Drekrace Heeg groot succes

Heeg – Met ruim 500 deelnemers, verdeeld over 131 teams, is Drekrace Heeg wederom een groot succes geworden. Zondag 1 september werd alweer voor de zesde keer het uitdagende hindernisparcours door de sloten en modder van Heeg georganiseerd. Ieder jaar wordt het evenement groter en uitdagender: glijden vanaf grote waterglijbanen, zwemmen door diepe sloten, baggeren door modderpoelen, klimmen op hooibalen en klauteren over de hindernissen, welke tezamen het 8 kilometer lange parcours dwars door Heeg vormden.

De organisatie van de Drekrace Heeg valt en staat met vrijwilligers. De organisatie is dan ook erg blij met de inzet en enthousiasme van deze vrijwilligers die niet alleen op het terrein te vinden waren, maar over het gehele parcours. Zo voorzagen ze de deelnemers van genoeg hydratatie, assisteerden ze bij de obstakels en moedigden ze de deelnemers aan.

In 2014 werd de Drekrace Heeg voor het eerst georganiseerd, waar toen zo’n 100 deelnemers aan meededen. Elk jaar vindt het plaats tijdens de dorpsfeesten en de start van de drekrace is dan ook bij de feesttent op het terrein van de dorpsfeesten. Het terrein was voorzien van een prachtige stellage, die diende als startpunt, dj-booth, bij de finish als obstakel met daarop de bel die het team gezamenlijk moet luiden.

Voordat de eerste deelnemers van start konden gaan, werd iedereen uiteraard goed opgewarmd met gezamenlijke warming-up. Ondertussen draaiden de dj’s opzwepende muziek en samen met de Dekdweilers zorgde dit voor één groot feest! Na afloop stond er een koud biertje, wijntje of fris klaar voor alle met modder doordrenkte deelnemers of kon men genieten van een welverdiend bad.