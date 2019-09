Slotspektakel Jollenwedstrijd op 7 september 2019 in Hylpen

Hindeloopen- Stichting de Staverse Jol organiseert in samenwerking met vier plaatselijke commissies sinds 2013 zeilwedstrijden voor Staverse jollen in Zuidwest Friesland. We zeilen in twee klassen: jollen in visserman-uitvoering en kajuitjollen.

De stichting organiseert de wedstrijden om jollenzeilers met elkaar in contact te brengen. Sportiviteit, gewoon lekker zeilen, gemoedelijkheid en vooral gezelligheid staan hoog in ons vaandel. We doen daarom niet aan ratings, metingen of andere moeilijke voorwaarden. In Hindeloopen zal op zaterdag 7 september 2019 de laatste wedstrijd van 4 gehouden worden en zal de winnaar van dit seizoen beken worden gemaakt.

We zeilen altijd twee korte wedstrijden op een dag, vaak ‘s morgens één en na de lunch de tweede wedstrijd. Voor meer informatie kijk op:http://www.staversejol.com/zeilwedstrijden/

Foto is gemaakt door Cara Batteké