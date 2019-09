Koele week

Sneek-De zomer nam afgelopen zaterdagavond afscheid met enkele onweersbuien, sinds gisteren is de meteorologische herfst gestart. Dat merken we deze week gelijk, de temperatuur haalt met moeite de normale waarden en blijft zelfs na dinsdag onder de 20 graden. Verder valt er af en toe een bui of regen.

Vanmorgen is er nog een kleine kans op bui, verder droog en speelt het zonnetje weer aardig mee. De temperatuur haalt vandaag met moeite de 20 graden, dit bij een west tot zuidwestelijke wind welke zwak tot matig is. Komende nacht neemt de wind tijdelijk toe tot (vrij) krachtig, er zijn eerst flinke opklaringen, later meer bewolking, 12 graden als minimumtemperatuur. Morgen bewolking, ook wat zon, 20 graden bij een meest matige zuidwestelijke wind. Woensdag eerst regen, in de middag overgaand in buien afgewisseld door enkele opklaringen. Met 18 graden koeler. Kijken we even naar de andere kant van de Oceaan, dan is de koers wat orkaan Dorian volgt nabij Florida onzeker. Ze heeft onderhand al een flinke slok regen achter gelaten bij de Bahama’s. Kaartje laat de verwachte koers zien. Dirk van der Meer