Sneek – Augustus loopt bijna ten einde en als we even naar de neerslag kijken welke is gevallen deze maand, dan zien we grote verschillen alleen al in de gemeente SWF. Zo viel er bij mij in Sneek noordoost een 74 mm aan regen, Sneek west zit tegen de 100 mm aan, echter nog wat westelijker zien we 153 mm staan. Mogelijk dat morgenavond daar nog wat mm-ers bij komen voordat september begint, de meteorologische herfst.

Vandaag geen sprake van regen, het zonnetje is erbij en deze heeft alleen af en toe last van wat sluierbewolking, in de middag mogelijk wat stapelbewolking. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig, temperatuur haalt de 23 graden.

Komende nacht helder en zien we de temperatuur dalen naar een 12 graden.

Morgen kunnen we ons opmaken voor een zomerse dag. De temperatuur stijgt tot boven de 25 graden en kan het in de stad bij een zuidelijke wind een 28 graden worden. Op en nabij het Sneekermeer wat koeler. In de namiddag draait de wind naar zuidwest en koelt het af. Het is eerst vrij zonnig, later neemt de bewolking toe en kan er in de avond en nacht een bui overtrekken.

Zondag leveren we in qua temperatuur, het wordt met moeite dan nog 20 graden. Tevens vallen er enkele buien. Dit koele weerbeeld met buien zien we ook volgende week terug, alleen dinsdag zou het droog kunnen blijven en is het iets warmer.

Dirk van der Meer