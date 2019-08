Vrijwilligers VPTZ-ZWF en Hospice De Kime organiseren een fancy fair en rommelmarkt

Sneek – Op zaterdag 7 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur organiseren de vrijwilligers van de VPTZ-ZWF en Hospice ‘De Kime’ een fancy fair & rommelmarkt in het wijkgebouw ‘De Opslach’ aan het Kaatsland 11 in Sneek.

De opbrengst ervan gaat geheel naar de VPTZ-ZWF en de Hospice, zodat zij de zorg voor terminaal zieke mensen thuis en in de hospice kunnen blijven bieden. De jaarlijkse subsidies zijn onvoldoende om de exploitatie rond te krijgen, vandaar deze actie.

Naast de rommelmarkt is er ook verkoop van kleding, bloemen, speelgoed, boeken en voor de kleintjes schminken en een grabbelton. Voor de volwassenen is er ook een draaiend rad met mooie prijzen. Uiteraard is er koffie, thee, frisdrank en andere versnaperingen te verkrijgbaar.