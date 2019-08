“Uitstekend seizoen Súdwest-Fryslân, maar net iets minder druk dan vorig jaar”

Súdwest Fryslân – Toeristisch Súdwest-Fryslân heeft een goede zomer achter de rug. Dat zegt de VVV Waterland van Friesland, die sinds 1 januari de toeristische promotie van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren doet. Het zijn met name mensen uit eigen land die naar het gebied komen, maar ook de belangstelling uit het buitenland groeit.

Bij vragen Waterland van Friesland aan ondernemers worden positieve geluiden gehoord over de zomer van 2019. Die was niet zo goed als in 2018, het jaar met Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa, maar wel beter als bijvoorbeeld 2017. “Het is een heel goed seizoen geweest. Het was wel net iets minder druk dan vorig jaar.”

Voor het meten van de toeristische drukte in het zuidwesten van Fryslân worden verschillende methoden gebruikt, vertelt Grietsje Hoekstra van VVV Waterland Friesland. “We hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoe vaak de woorden ‘Fryslân’ en ‘vakantie’ in een bericht worden genoemd. Zo zien we dat dat veel vaker is dan in 2017.”

Prachtige zomer

Eigenaar Johannes de Vlugt van camping ‘t Séleantsje in Molkwerum heeft het over ‘een prachtige zomer’. Er komen veel Duitse toeristen naar zijn camping, maar ook Friezen en Nederlanders van buiten de provincie weten het gebied goed te vinden. “Je weet dat, als het een mooie zomer is, dat de reserveringen voor volgend jaar al weer binnen komen, dus dat is mooi. De Duitsers komen voor de schone lucht en voor de verkoeling van het IJsselmeer.”

“We hebben even veertien dagen iets minder weer gehad. Dat hoort er ook bij. Het kon eigenlijk niet stuk, wat het weer betreft.”

Te veel toeristen

Toch leeft in de toerismebranche ook een angstbeeld: dat van steden als Amsterdam of Haarlem, waar het volloopt met toeristen.

“De leefbaarheid vinden bij het belangrijkste. Toerisme en mensen die leven en wonen in het zuidwesten van Fryslân, dat moet met elkaar accorderen” legt Hoekstra uit. Het beleid voor de toeristische sector zal daarom drastisch veranderen. “Dat is nieuw, eerder wilden we steeds meer mensen hier hebben. Nu kijken we kritisch naar wat voor toeristen hier komen en wat die hier bij kunnen dragen aan de economie.”

Verspreiden

Volgens camping-eigenaar De Vlugt moet het aantal toeristen in ons land beter worden verspreid. “De verdeling is niet goed. Er komen bijvoorbeeld veel te veel mensen naar de tulpenvelden, dus regulering zou veel beter moeten zijn.”

Bron: https://www.omropfryslan.nl

Foto: Omrop Fryslân, Timo Jepkema