Café Doodgewoon opent haar deuren weer op 11 september

Sneek – Op woensdag 11 september a.s. opent Café Doodgewoon weer haar deuren in Sneek. Die avond zal in Hospice ‘De Kime’ informatie gegeven worden over de zorg in de hospice en de aanvullende zorg van vrijwilligers bij terminaal zieke mensen thuis in Zuidwest Friesland.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Thuiszorg Zuidwest Friesland.

De avond wordt georganiseerd in Hospice ‘De Kime’ Westhemstraat 46 in Sneek van 19.30 uur tot c.a. 21.00 uur. Toegang is gratis. Tevens is het mogelijk die avond een kijkje te nemen in de hospice.

