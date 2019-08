Week van de alfabetisering ‘Durf’!

Sneek- Durf is het sleutelwoord in deze week, want er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid. Veel mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Zij verbergen vaak dat ze grote moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. En daardoor ook met digitale vaardigheden. Dat maakt het moeilijk om mee te komen in de samenleving: online solliciteren, WhatsAppen met vrienden, geldzaken regelen of bijvoorbeeld de dokter begrijpen. Er zijn zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland laaggeletterd.

Dit aantal stijgt jaarlijks door vergrijzing, migratie en jongeren die laaggeletterd de school verlaten. Vaak gaat laaggeletterdheid hand in hand met gezondheidsproblemen, minder kansen op de arbeidsmarkt en schulden. De kloof tussen mensen die meekomen en mensen die achter blijven, wordt groter.

In de Week van de Alfabetisering van 9 t/m 15 september schenkt de bibliotheek in Sneek hieraan extra aandacht in de hoop dat meer mensen een stap durven te nemen om de kloof te dichten. Op dinsdagmorgen 10 september vanaf 10.00 uur kunnen deelnemers van het Taalhuis aan de slag met het maken van haiku’s en elfjes: gedachtes verwoord in korte, puntige gedichtjes. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom om mee te doen.

De Bibliotheken Mar en Fean zetten zich al jaren in om laaggeletterde mensen verder te helpen. In Bibliotheek Sneek kunnen ze gratis taalscholing en computerles krijgen. Op dinsdag van 13:30-16:30 uur, donderdag van 13:30-16:30 en van 18:00-20:00 zijn er spreekuren om kennis te maken met deze mogelijkheden en zijn er taalspelletjes en is er iets lekkers.

In samenwerking met Nieuwe Buren wordt dinsdagavond 19 uur bij de pipowagen op de Katzijlstraat voorgelezen. Het beloofd een spannende avond te worden met een sprookje, een kampvuur en een griezelig drankje. Alle kinderen en ouders zijn welkom.