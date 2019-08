Lekker weertje

Sneek- De hitte is verdwenen en dit gebeurde bij ons zonder slag of stoot, de pittige buien bleven uit. Alleen een regenbuitje bezorgde ons afgelopen nacht voor wat nattigheid, leverde bij mij slechts een halve millimeter op.

Deze donderdag verloopt met zon, wat wolken, een prima temperatuur van 23 graden. De wind is zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting.

Komende nacht koelt het af naar een graadje of 12 en boven de weilanden is een mistbank mogelijk.

Morgen zonnig, ook drijft er sluierbewolking over, temperatuur 23 graden bij een zuidwestelijke wind die opnieuw zwak tot matig is.

Zaterdag komt de zomerse warmte met een zuidelijke wind weer even retour. De temperatuur bereikt dan weer de zomerse 25 graden grens en is het die dag zonnig. Vanaf zondag, de start van de meteorologische herfst, wordt het weer koeler en gaan we een week tegemoet met temperaturen die tussen de 16 en 20 graden komt te liggen. De neerslagkans neemt dan ook toe.

Dirk van der Meer