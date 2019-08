Sneek- Ype van der Werf maakte gisteravond een mooie foto van de zonsondergang in de buurt van de Griene Dyk. Links de ondergaande zon achter het bosje. De zes witte zwanen en de nazomerdauw die over het land komt. Men moait it fier sykje om better te krijen!

Foto: Ype van der Werf